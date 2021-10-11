В Махачкале усилят воспитательную работу в школах после ножевого конфликта между учениками

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Махачкалы усилят воспитательную работу в школах после конфликта между учениками 11 октября, в результате которого один из них погиб. Об этом сообщил ТАСС начальник управления образования Махачкалы Вадим Дибияев.

"Мы усилим воспитательную работу. Издадим на основании этого случая дополнительные методические рекомендации, которые будут доведены до образовательных организаций. В последующем, чтобы мы могли предотвратить такие ситуации", - сказал он.

При этом врио главы Дагестана поручил органам власти региона подготовить предложения по усилению безопасности в образовательных учреждениях республики, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Сергей Меликов (врио главы Дагестана - прим. ТАСС) находится на связи с правоохранительными органами, должно быть проведено тщательное расследование. По поручению руководителя региона Министерством образования и науки РД также создана комиссия для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. Правительству Дагестана и профильному ведомству поручено подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах", - говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте главы.

В пресс-службе добавили, что врио главы республики выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего подростка.

По версии следствия, 11 октября в школе № 51 Махачкалы между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанес удар ножом. От причиненного ранения подросток скончался в больнице. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), он доставлен в отдел полиции. Прокуратура региона проводит проверку случившегося.