Следствие просит арестовать мужчину, толкнувшего женщину под колеса электробуса в Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве женщины, попавшей под электробус в центре Москвы, сообщила ТАСС представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", - сказала она.

Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено в отношении 27-летнего мужчины. Вечером в воскресенье на площади Киевского вокзала в Москве он повздорил с женщиной 1969 года рождения. После того как он ее ударил, она упала на дорогу и попала под колесо электробуса, подъезжавшего к остановке. Женщина от полученных травм погибла.

Подозреваемый был задержан, с ним проводятся следственные действия.