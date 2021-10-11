Около 20 тонн битума разлилось в лесу после ДТП с большегрузом в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Авария с участием большегруза, перевозившего битум, произошла на трассе в Хабаровском крае. Водитель погиб, битум разлился в лесном массиве, сообщила региональная прокуратура.

"Около 13:00 (06:00 мск) 11 октября на 166-м км дороги А-370 "Уссури" в Вяземском районе грузовой автомобиль Volvo VNL 670 вылетел в кювет через леерное ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний водитель скончался на месте. Грузовой автомобиль перевозил около 28 тонн битума, в результате аварии 20 тонн вещества вылилось в лесной массив", - говорится в распространенном релизе.

Выясняются обстоятельства случившегося. Прокуратура района проводит проверку.