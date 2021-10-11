Застреливший в ходе инструктажа коллегу нижегородец получил 1,5 года ограничения свободы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудника логистической компании, который по неосторожности застрелил коллегу при инструктаже, приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В апреле работник логистической компании застрелил коллегу во время инструктажа, возбудили уголовное дело.

"Собранные следователем <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - сказано в сообщении.

Суд и следствие установили, что утром 7 апреля на улице Минеева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода подсудимый при проведении имитации отражения условного нападения на охраняемый груз, выстрелил из служебного пистолета в сторону служебного автомобиля, принадлежащего логистической компании. При этом мужчина не убедился в безопасности действий, так как в момент выстрела из-за открытой двери машины вышел другой сотрудник и оказался на линии выстрела. От полученного ранения 23-летний мужчина умер.