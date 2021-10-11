СК возбудил дела против директора школы в Махачкале и руководства ЧОП после убийства

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России после убийства учеником своего одноклассника в школе Махачкалы возбудил дело в отношении директора учебного заведения, его заместителя и руководства ЧОП, охранявшего школу. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

"В отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность"), а также в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе, по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 октября в школе №51 Махачкалы между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанес удар ножом. От причиненного ранения подросток умер в больнице. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), он доставлен в отдел полиции.