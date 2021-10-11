Правоохранители проводят проверку в Пермском машиностроительном колледже

ПЕРМЬ, 11 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы организовали проверку в Пермском машиностроительном колледже. Очные занятия отменены, учащихся перевели на дистанционное обучение, рассказали ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки Пермского края.

"Правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия в образовательном учреждении. Сегодня учащиеся переведены на дистант", - рассказали в министерстве.

Ранее несколько СМИ опубликовали сообщение о том, что в колледже готовилось вооруженное нападнеие, в связи с чем на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Как рассказали журналистам в региональном ГУ МВД, комментариями для СМИ ведомство не располагает.

20 сентября студент первого курса Пермского госуниверситета, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.