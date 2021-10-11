В Липецке возбудили дело против полицейского, подозреваемого в избиении и вымогательстве

ТАСС, 11 октября. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полицейского, которого подозревают в избиении мужчины и в вымогательстве у него денег. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнятся в сообщении, 7 октября сотрудник полиции в садоводческом товариществе "Металлург-3" под Липецком в ходе проверки сообщения о возможном мошенничестве избил мужчину, после доставил его в город и продолжил избивать в своем служебном кабинете, а затем под угрозой дальнейших избиений вымогал у него 20 тыс. рублей.

По данным пресс-службы следственного управления СК по региону, данный сотрудник полиции работает с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.