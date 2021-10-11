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В Алтайском крае возбудили дело по факту истязания четырех детей, сбежавших от опекунов

Сейчас мальчики находятся в одном из детских учреждений региона

БАРНАУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело об истязании четырех приемных детей их опекунами в селе Заковряшино. Мальчики сбежали из семьи, не выдержав побоев, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, с 2019 года по октябрь 2021-го на воспитании в замещающей семье в селе Заковряшино находились четверо мальчиков (2007, 2008 и 2010 г. р.). На протяжении длительного времени члены семьи опекунов систематически причиняли несовершеннолетним физические и психические страдания путем нанесения побоев. Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи. В настоящее время они помещены в одно из детских учреждений края", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание заведомо несовершеннолетнего, совершенное в отношении двух и более лиц"). В настоящее время следователь СК допрашивает потерпевших и свидетелей произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. "Будут изучены причины и условия совершения преступления и дана юридическая оценка должностным лицам органов системы профилактики на предмет надлежащего исполнения обязанностей по работе с замещающими семьями", - отмечается в сообщении.

Ранее прокуратура региона сообщала о проведении проверки по факту размещения в СМИ информации об издевательствах в замещающей семье в селе Заковряшино, где четверо мальчиков сбежали из семьи после очередного избиения опекунами. По данным местных СМИ, детей в семье использовали в качестве помощников по хозяйству, о чем они жаловались сотрудникам школы.

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