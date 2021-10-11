Более 300 самостроев выявили в Сочи с начала года

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Более 300 объектов самовольного строительства выявили в городе Сочи с начала 2021 года. Также в ходе контроля выявлено 108 объектов с нарушением целевого использования и 36 фактов самовольного занятия земли, написал в понедельник в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"В этом году на территории города выявлено 325 объектов самовольного строительства. По ним готовятся материалы для инициирования исковых заявлений в суд о сносе. Также в ходе муниципального земельного контроля выявлено 108 объектов с признаками нарушения целевого использования и 36 фактов самовольного занятия земельных участков", - написал Копайгородский.

Он уточнил, что мониторинг ведется регулярно, в том числе и с применением беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, параллельно мэрия Сочи формирует реестр земельных участков для размещения социальных объектов. Инвентаризацию уже прошел 2 781 участок. В предыдущем и текущем годах для строительства образовательных объектов предоставили 25 территорий.

В реестре самостроев в Краснодарском крае числятся более 2 тыс. объектов, почти половина из них приходятся на Сочи, наиболее активно самовольная застройка ведется также в Геленджике, Краснодаре, Анапе, Темрюкском и Крымском районах, а также в Новороссийске.