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Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Архангельске

Обстоятельства аварии выясняются

АРХАНГЕЛЬСК, 11 октября. /ТАСС/. Три человека пострадали в Архангельске при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"ДТП произошло на перекрестке улиц Дрейера и Сурповской. По предварительным данным, мужчина 1977 года рождения, управляя пассажирским автобусом ПАЗ, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате пострадали три пассажира автобуса, они госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

Обстоятельства аварии выясняются.

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