Муж солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой попал в реанимацию после ДТП на мотоцикле

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Муж солистки российской поп-группы "Винтаж" Анны Плетневой, предприниматель Кирилл Сыров находится в реанимации после ДТП на мотоцикле.

"Сейчас он в реанимации", - сказала ТАСС певица, отметив, что ДТП произошло накануне, а узнала она о нем за полчаса до концерта.

Вместе с тем источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что авария произошла в Одинцове. Сыров на мотоцикле Harley Davidson столкнулся с фургоном.

Согласно данным открытых источника, Кирилл Сыров является индивидуальным предпринимателем и совладельцем фармакологического производителя "Валента".