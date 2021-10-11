Судно, с борта которого изъяли наркотики, подверглось нападению в порту Дюнкерка

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Вооруженный отряд в ночь на понедельник совершил нападение в порту французского Дюнкерка на либерийское судно Trudy, на борту которого ранее обнаружили более тонны наркотиков. Об этом сообщило издание La Voix du Nord .

По его сведениям, примерно в 02:00 (03:00 мск) вооруженный отряд в масках поднялся на борт корабля, где взял в заложники временный экипаж из 20 человек. "Некоторые моряки были избиты", - сообщает издание. Злоумышленники заставили капитана судна показать все помещения, чтобы, "по всей вероятности, завладеть наркотиками", которые, однако, были вывезены с борта Trudy полицией еще 2 октября.

Нападавшие успели покинуть судно до прибытия жандармов. Начатое расследование пока не позволило установить, каким образом злоумышленники проникли в особо охраняемую зону порта, где пришвартован корабль. Согласно показаниям свидетелей, нападавшие "были одеты в профессиональную одежду". "Их можно было принять за работников порта", - сообщило издание. Согласно другому его источнику, на нападавших была полицейская форма. Национальность злоумышленников не была установлена, однако, как сообщают, они переговаривались между собой на английском языке.

Как заявил прокурор Дюнкерка Себастьян Пьев, прокуратура пока "не располагает достаточными фактами об этом захвате заложников иностранцами". "Сейчас слишком рано для выводов, поскольку информация противоречивая, но ясно, что злоумышленники были хорошо организованы", - добавил он. По данным издания, злоумышленники, судя по всему, не знали, что экипаж сменился.

Ранее французские СМИ сообщили о том, что 1 октября в порту Дюнкерка было задержано судно, на борту которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более тонны кокаина. Правоохранители задержали 19 членов экипажа во главе с румынским капитаном. В числе задержанных были россияне, украинцы, филиппинцы и эфиопы. Согласно данным источника в полиции, судно под либерийским флагом следовало из Бразилии в один из североевропейских портов.

5 октября утром задержанные были доставлены в Париж. Один из россиян был отпущен под подписку о невыезде, другой оставлен под стражей. Расследование поручено службе по борьбе с организованной преступностью. По информации источника, на борту корабля было спрятано 1 127 кг наркотиков стоимостью "несколько десятков миллионов евро".