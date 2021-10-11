Возгорание на кровле спорткомплекса ЦСКА потушили

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пожар на кровле спортивного комплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве ликвидирован, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Возгорание ликвидировано на площади 12 кв. метров до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства. По данным источника агентства, пожар возник во время демонтажных работ, горело кровельное покрытие.

В пресс-службе городского главка МЧС подтвердили факт пожара. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском проспекте в Москве загорелась кровля бывшей арены спорткомплекса ЦСКА.