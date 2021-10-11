В Петербурге член преступной группы получил тюремный срок за нападения на салоны связи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Член вооруженной преступной группы, которая на протяжении пяти лет совершала нападения на салоны сотовой связи, получил девять лет колонии по приговору петербургского суда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Антона Чипкуса, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм"), п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - говорится в сообщении.

Суд установил участие Чипкуса в 15 разбойных нападениях. Ранее сообщалось о том, что банда из трех человек может быть причастна к 22 эпизодам (включая одно нападение в Москве). Вооруженная группа действовала с февраля 2014 года по январь 2020-го, была устойчивой и сплоченной. Объектами нападений стали салоны сотовой связи в Приморском, Выборгском, Невском, Московском, Кировском, Красногвардейском районах Санкт-Петербурга, ущерб от деятельности банды составил около 8 млн рублей.

Свою вину подсудимый признал полностью, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В колонии строгого режима Чипкус проведет девять лет. Кроме того, суд взыскал с него 180 тыс. рублей штрафа в пользу потерпевших.