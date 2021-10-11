Экс-главе "Открытой России" предъявили обвинение в руководстве нежелательной организацией

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экс-директору "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о деятельности нежелательной организации. Об этом журналистам сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"Обвинение Пивоварову в окончательной редакции было предъявлено сегодня, на следующий день после истечения срока действия удостоверения кандидата в депутаты Госдумы. Пивоварову вменяют руководство деятельностью нежелательной организации (в предыдущей редакции), в виде размещения 30 постов на его публичной странице в Facebook", - сказал адвокат.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар для проведения следственных действий, позже ему было предъявлено обвинение, он был помещен под стражу. По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. До этого Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

Ранее "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.