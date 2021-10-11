Собчак и все пассажиры Mercedes, попавшего в ДТП в Сочи, вызваны на допрос в Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Полиция вызвала на допрос в качестве свидетелей всех пассажиров, в том числе Ксению Собчак, попавшего в ДТП в Сочи Mercedes. Об этом говорится в сообщении "МВД медиа".

"В Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля Mercedes, - говорится в сообщении.

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в воскресенье в своем телеграм-канале, что получила в результате ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие травмы. Она уточнила, что машина, в которой она находилась в момент ДТП, и водитель были не ее. В полиции сообщали, что в отношении водителя возбуждено дело, он находится под подпиской о невыезде.