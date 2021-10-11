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СМИ: в Иране 11 мигрантов погибли в результате ДТП

По данным агентства IRNA, еще 49 человек получили ранения

ТЕГЕРАН, 11 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли и еще 49 получили ранения в результате аварии в расположенной на юго-востоке Ирана провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает в понедельник агентство IRNA.

Инцидент произошел на трассе между населенными пунктами Хаш и Сараван, где перевернулись два автомобиля. Отмечается, что все пострадавшие и погибшие были нелегальными мигрантами, которые намеревались отправиться в центральные районы Ирана. Национальность попавших в ДТП не уточняется.

Провинция Систан и Белуджистан граничит с Пакистаном и Афганистаном. Значительная часть афганских мигрантов проникает в Иран через этот регион.

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