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Водителя Mercedes, попавшего в смертельное ДТП под Сочи, отправили под домашний арест

Водителя Mercedes, попавшего в смертельное ДТП под Сочи, отправили под домашний арест - суд.

В Махачкале уволили директора школы, где ученик напал на одноклассника
Кроме директора, свой пост оставил заместитель
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