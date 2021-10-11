Мосгорсуд оставил в СИЗО супругу бизнесмена Шпигеля по делу о крупной взятке

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на продление ареста жене предпринимателя и экс-сенатора Бориса Шпигеля и еще трем фигурантам уголовного дела о даче взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал законным решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Маркова, Шпигель Евгении и Колоскова", - сказали в пресс-службе. Ранее Басманный суд продлил арест всем троим фигурантам до 20 ноября.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года на тот момент глава Пензенской области Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Все фигуранты дела находятся под стражей. 23 марта президент России Владимир Путин отстранил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.