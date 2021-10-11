Муж главреда рязанского интернет-портала приговорен к семи годам колонии за ее убийство

ТАСС, 11 октября. Муж главного редактора интернет-портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой признан виновным в ее убийстве, суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, а также взыскал с него 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Рязани.

15 января 2021 года между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес 33-летней жене множественные ножевые ранения, от которых она умерла, и скрылся с места преступления. На следующий день обвиняемый был задержан на территории Тверской области и на основании ходатайства следствия заключен под стражу.

"Суд признал мужа потерпевшей виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), а именно в убийстве своей супруги путем нанесения множественных ранений. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск брата потерпевшей, взыскав с подсудимого 1 млн рублей", - сообщили ТАСС в суде.

Следствием установлено, что между супругами неоднократно происходили ссоры на почве ревности, в последние перед преступлением месяцы они проживали раздельно и планировали расторжение брака. Мужчина полностью признал вину и сообщил, что сожалеет о содеянном и раскаивается. Приговор в законную силу не вступил.