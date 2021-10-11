Экс-директора школы в Махачкале, где ученик напал на одноклассника, доставили в больницу

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Скорая помощь доставила в больницу в Махачкале уволенного директора школы № 51, где в понедельник ученик напал на одноклассника с ножом.

Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Ранее в школе ТАСС уточнили, что директор почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, но от госпитализации он отказался.

"С сердечным приступом доставили в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили в Минобрнауки республики, директор школы и замдиректора уволены.