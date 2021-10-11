Экс-директора школы в Махачкале, где ученик напал на одноклассника, доставили в больницу

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Скорая помощь доставила в больницу в Махачкале уволенного директора школы № 51, где в понедельник ученик напал на одноклассника с ножом.
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Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона.
Ранее в школе ТАСС уточнили, что директор почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, но от госпитализации он отказался.
"С сердечным приступом доставили в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили в Минобрнауки республики, директор школы и замдиректора уволены.