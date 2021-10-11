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Пять человек пострадали в ДТП с двумя легковыми машинами в Подмосковье

Пострадавших госпитализировали с различными травмами

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Две легковые иномарки столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате пять человек пострадали и были госпитализированы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 15:34 мск на 5-м км автодороги Северный обход Одинцова произошло ДТП с участием двух транспортных средств - автомобилей Volkswagen и Hyundai. В результате столкновения пострадали пять человек, они госпитализированы с разными травмами", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельств и причины ДТП устанавливаются.

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