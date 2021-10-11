В Адыгее осужденный приговорен к семи годам колонии за формирование экстремистской ячейки

МАЙКОП, 11 октября. /ТАСС/. Теучежский районный суд Республики Адыгея приговорил Рафаэля Рахметова, отбывающего наказание за незаконный оборот наркотиков в одной из колоний в Адыгее, к семи годам и одному месяцу колонии за формирование и финансирование запрещенной в РФ ячейки международной экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ по республике.

"Приговором суда Республики Адыгея Рафаэль Рахметов осужден по ч. 1.1 и ч. 2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ и приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы", - говорится в сообщении.

Преступная деятельность Рахметова была пресечена УФСБ России по Республике Адыгея во взаимодействии с республиканским УФСИН, уточнили в ведомстве.