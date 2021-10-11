На юге Турции умер турист из России

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Турист из России умер в провинции Анталья на юге Турции, причина его смерти устанавливается. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Генконсульство подтверждает факт смерти российского гражданина 1977 года рождения, который находился вместе с семьей на отдыхе в провинции Анталья. Причина смерти устанавливается", - сообщили в дипмиссии.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в номере одного из отелей в районе Окурждалар в Анталье было найдено тело мужчины.