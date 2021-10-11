Врач, обвиняемая в смерти младенца, сама выбрала одиночное содержание в московском СИЗО

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич, обвиняемая в смерти младенца в Калининграде, сама избрала для себя одиночное содержание в женском СИЗО в Москве. Никаких нарушений режима с ее стороны не было, сообщил ТАСС адвокат подсудимой Камиль Бабасов.

Московский областной суд 4 октября отправил под стражу и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич сроком до 4 января 2022 года. Как сообщила член Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева, которая посетила этот изолятор, Сушкевич содержится в одиночной камере карцерного типа, Белая - восьмиместной камере с женщинами подозреваемыми в тяжких преступлениях.

"Там в СИЗО мало мест, и она [Сушкевич] выбрала для себя одиночное содержание. <...> В данном случае [со стороны Сушкевич] никаких нарушений не было, просто она предпочла одна находиться в камере", - сказал Бабасов, уточнив, что на решение повлияли возможности содержания в изоляторе.

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. По материалам дела, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок, Белая предложила Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер якобы в утробе матери.

Дело Белой и Сушкевич рассматривалось Калининградским областным судом с участием присяжных заседателей. 10 декабря 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт. Большинством голосов (пять против трех) они сочли недоказанным факт введения ребенку препарата, ставшего причиной его смерти. Областной суд 16 декабря 2020 года постановил оправдать подсудимых на основании вердикта присяжных.

На решение калининградского суда была подана апелляция. По ходатайству заместителя генерального прокурора РФ в 2021 году повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Белой и Сушкевич было перенесено в Московский областной суд. 4 октября Московский областной суд отправил обвиняемых под стражу до 4 января 2022 года. Защита подала апелляцию на это решение в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, считая меру пресечения избыточной. Дата рассмотрения жалобы пока не определена, сообщил Бабасов.

Собеседник агентства добавил, что дело калининградских врачей будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. На 15 октября в Мособлсуде назначено заседание по их отбору.