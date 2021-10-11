Москвичке, которая залезла на дерево с арбалетом, назначили психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Москвичке Ольге Кузьминой, которая залезла на дерево с арбалетом в руках, назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Тельнов.

"Суд назначил Кузьминой психолого-психиатрическую экспертизу. Для этого ее отправят в стационар на 30 суток", - сказал он.

Бабушкинский суд Москвы ранее продлил до 9 ноября домашний арест Кузьминой, которая залезла с арбалетом в руках на дерево в Бабушкинском парке. Кузьминой предъявлено обвинение по. ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Инцидент произошел 9 августа. Женщина залезла на верхушку дерева в парке на улице Менжинского в Москве и игнорировала призывы полиции и сотрудников МЧС слезть. По информации различных Telegram-каналов, таким образом женщина протестовала против строительства дома около парка. Ее сняли с помощью пожарной лестницы, после чего сотрудники полиции увезли ее в отделение. В руках у нее был спортивный арбалет, однако он находился в чехле.

Бабушкинский суд Москвы признал ее виновной по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение требованию сотрудника полиции") и назначил шесть суток административного ареста. После этого экоактивистка стала фигурантом уголовного дела о хулиганстве и отправлена под домашний арест.