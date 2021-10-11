В Екатеринбурге локализовали тление торфяника

ТАСС, 11 октября. Пожарные локализовали тление торфяника на территории Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Оперативные действия пожарно-спасательных подразделений позволили локализовать тление торфа на юге Екатеринбурга. В настоящий момент наблюдаются небольшие очаги тления на общей площади 7,8 га", - сказали в ведомстве.

Продолжается проливка торфяника, его тушение осложняется тем, что очаги тления залегают на глубине до девяти метров. Работы будут продолжаться и в ночное время, отметили в МЧС. В тушении задействованы 49 человек и девять единиц техники.

"По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в городе Екатеринбурге превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано", - добавили в пресс-службе.

Сообщения о тлении торфяника в Екатеринбурге появились в понедельник, когда в городе появился смог. Площадь тления составила 120 га, открытого горения не было.