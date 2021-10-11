Глава Укрэксимбанка на фоне скандала с нападением на журналистов сообщил об увольнении

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Глава правления украинского Укрэксимбанка Евгений Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении с должности. На прошлой неделе он оказался в центре скандала с нападением на журналистов, которые записывали с ним интервью.

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО "Укрэксимбанк". Это логичный шаг, единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", - написал он в понедельник в Facebook. Мецгер добавил, что заявление об увольнении стало его собственной оценкой того, "что произошло в банке".

На прошлой неделе в украинских СМИ появилась аудиозапись, которая свидетельствовала, что журналисты проекта "Радио свобода" (в РФ признано иноагентом) "Схемы" пришли к Мецгеру в кабинет в Укрэксимбанке, чтобы взять интервью, однако подчиненные банкира применили против них силу. Как сообщала тогда руководитель проекта "Схемы" Наталия Седлецкая, Мецгеру не понравился вопрос журналистов, и он дал команду подчиненным забрать у корреспондентов сделанные записи. Через некоторое время журналистам вернули аппаратуру, однако запись интервью была стерта. Тем не менее членам проекта "Схемы" удалось сделать аудиозапись инцидента и обнародовать ее.

В связи со случившимся полиция возбудила уголовное дело. В свою очередь наблюдательный совет Укрэксимбанка заявил о проведении собственной проверки. Ранее Мецгер уже написал заявление о сложении с себя полномочий на время расследования.

В понедельник Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения Мецгеру в виде ночного домашнего ареста.