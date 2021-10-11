В Дагестане криминальный авторитет получил тюремный срок

МАХАЧКАЛА, 11 октября./ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил к девяти годам колонии строгого режима криминального авторитета Зиявудина Абдулхаликова. Он обвинялся по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"В Верховном суде республики провозглашен приговор в отношении Зиявудина Абдулхаликова, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ. На основании совокупности исследованных доказательств суд пришел к выводу о виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на девять лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, свой криминальный авторитет он использовал в целях организации, руководства и координации преступной деятельности.

По версии следствия, неоднократно судимый Зиявудин Абдулхаликов, известный в криминальных кругах как "Зява" или "Зява Махачкалинский", с 1990 года по настоящее время занимает высшее положение в преступной иерархии, основанной на распределении сфер влияния в криминальной среде в соответствии с ее территориальным устройством, причисляя себя к категории так называемых воров в законе.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции в течение 10 суток со дня провозглашения", - заключила Мамаева.