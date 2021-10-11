Шторм "Памела" у берегов Мексики может усилиться до урагана в ближайшие часы

МЕХИКО, 11 октября. /ТАСС/. Тропический шторм "Памела", движущийся над Тихим океаном к побережью Мексики, вскоре может превратиться в ураган. Такой прогноз содержится в обнародованном в понедельник заявлении метеорологической службы страны.

"Предполагается, что он (шторм) может набрать силу урагана первой категории по шкале Саффира - Симпсона в ближайшие часы", - говорится в сообщении. В настоящее время шторм находится в 440 км от берегов штата Халиско и смещается на северо-запад со скоростью 2,5 м/с. Скорость ветра в его пределах составляет 30,5 м/с с порывами до 36 м/с.

Специалисты полагают, что сильные осадки, которые "Памела" обрушит на побережье, могут привести к наводнениям и сходу оползней. В связи с этим они призвали жителей потенциально уязвимых районов быть особенно осторожными и следить за оповещениями властей и сил гражданской обороны. Согласно имеющимся в настоящее время прогнозам, "Памела" ударит по штату Синалоа утром 13 октября, набрав силу урагана третьей категории.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" обрушился на штат Веракрус на восточном побережье Мексики. Погибли не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи. Из-за урагана без энергоснабжения временно остались почти 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.