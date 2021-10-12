СМИ: самолет упал на жилые дома возле школьного кампуса в США и загорелся - ТВ

ТАСС, 12 октября. Легкомоторный самолет разбился в понедельник на территории, находящейся в непосредственной близости от кампуса средней школы в городе Санти (штат Калифорния). Об этом сообщает местный филиал телекомпании NBC.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, что самолет рухнул на жилые дома. В результате крушения огнем оказались охвачены два здания, на месте работают пожарные и спасатели. В Twitter школы появилась запись о том, что все студенты находятся в безопасности.

Информации о количестве человек на борту воздушного судна и их судьбе пока не поступало.