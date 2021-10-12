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Пожарные потушили огонь в массиве сараев в Нижегородской области

Погибших и пострадавших нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Спасатели потушили возгорание в массиве сараев на площади 800 кв. метров в Дивеевском районе Нижегородской области. Об этом сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС по региону.

"Пожар ликвидирован в 23:04", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в массиве сараев в Дивеевском районе Нижегородской области поступило вечером в понедельник. Пожару был объявлен ранг № 2. Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара принимали участие 12 человек и девять единиц техники.

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