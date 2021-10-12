СМИ: в Колумбии неизвестные напали на кортеж губернатора

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 октября. /ТАСС/. Неизвестные напали в понедельник на кортеж губернатора колумбийского департамента Мета Гильермо Сулуаги. Как сообщила газета El Tiempo, в результате происшествия никто не пострадал.

"Был атакован караван из автомобилей, которые объезжают юг Меты. Нет ни раненых, ни погибших", - сказал источник издания в вооруженных силах.

По предварительным данным, кортеж был обстрелян. Кроме того, рядом с дорогой видны следы взрыва.

Как отмечает газета, в зоне, где произошло нападение, орудует одна из преступных группировок, члены которой раньше состояли в повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК).