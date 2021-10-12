В результате наводнений в провинции Шаньси погибли 15 человек

ПЕКИН, 12 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли, еще трое пропали без вести в результате наводнений в провинции Шаньси, вызванных проливными дождями. Об этом во вторник сообщили местные власти.

На прошлой неделе сообщалось о гибели пяти человек в результате наводнений.

Согласно заявлению властей, в зоне бедствия из-за наводнений находятся 1,757 млн жителей 11 городов и 76 уездов провинции, население которой составляет около 34,9 млн человек. Ранее также сообщалось о том, что свыше 120 тыс. человек были в срочном порядке эвакуированы.

По данным на утро вторника, прямой экономический ущерб провинции от наводнений превысил 5,029 млрд юаней (около $780,9 млн по текущему курсу). Свыше 19,5 тыс. построек в Шаньси разрушены, более 18,2 тыс. - серьезно повреждены.

Как сообщила в понедельник газета Global Times, крупные китайские компании направили провинции Шаньси пожертвования на сумму 415 млн юаней (порядка $64 млн).