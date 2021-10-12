Директор школы в Казани, где произошла стрельба, не признает вину в халатности

ТАСС, 12 октября. Директор 175-й гимназии в Казани, где 11 мая произошла стрельба и погибли дети, Амина Валеева не признает вину по уголовному делу о халатности, сообщил ТАСС ее адвокат Руслан Нагиев.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Ее позиция по предъявленному обвинению - она полностью отрицает. <…> Мера пресечения ей не избрана, планируются следственные мероприятия [с ее участием]", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что родители школьников и выпускников гимназии направили письма на имя президента России Владимира Путина и главы СК РФ Александра Бастрыкина в защиту Валеевой. Адвокат отметил, что его подзащитная не занимается сбором средств, информацию об этом в социальных сетях распространяют мошенники.

Ранее ТАСС в Советском районном суде Казани сообщали, что в отношении Валеевой возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.

Ранее суд Казани отправил под домашний арест Сергея Иванова - директора ООО "Ваша безопасность", которое занималось системой контроля в школе. Следствие считает, что компания не оказала школе необходимые услуги. Еще одним фигурантом дела стал инженер "Союза пожарного мониторинга" Марат Зиганшин, суд назначил ему запрет определенных действий.