Три человека погибли в Саратовской области в результате отравления угарным газом

ТАСС, 12 октября. Женщина и двое мужчин насмерть отравились угарным газом в частном доме в Духовницком районе Саратовской области. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин и женщины в селе Никольское Духовницкого района. <...> В качестве наиболее вероятной причины смерти мужчин и женщины рассматривается отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

Признаков насильственной смерти следователями не было обнаружено. Помещение дома отапливалось газовой печью, фитиль которой на момент обнаружения тел в доме горел. Шибер дымохода печи был закрыт.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства гибели людей. Назначены судебно-медицинские исследования с целью определения точной причины смерти погибших.