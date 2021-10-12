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В результате ДТП в восточной части Кубы погибли шесть человек

Среди погибших - один несовершеннолетний

ГАВАНА, 12 октября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в районе населенного пункта Карменате провинции Лас-Тунас в восточной части Кубы. В результате ДТП по меньшей мере шесть человек погибли, сообщает в понедельник новостной портал Cubadebate.

По его данным, после столкновения один автомобиль загорелся. Среди погибших - один несовершеннолетний. Власти ведут расследование причин инцидента.

По официальным данным, на острове ежедневно происходит в среднем 31 дорожно-транспортное происшествие. Зачастую аварии связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет. На аварийность также серьезно влияет недостаточный уровень дисциплины участников дорожного движения.

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Куба
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