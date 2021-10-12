В Иркутской области на водохранилище утонули трое мужчин

ИРКУТСК, 12 октября. /ТАСС/. Трое жителей Иркутской области утонули в Братском водохранилище, отправившись на лодке за ягодой на остров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Погибли трое мужчин - житель города Братска и двое жителей поселка Барчим, отправившиеся без спасательных жилетов на лодке на остров за ягодой. Их тела были обнаружены в воде местными жителями. Обстоятельства и причину гибели на водном объекте в настоящее время устанавливают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что осенью на Братском водохранилище бывают сильные ветра с порывами до 28 метров в секунду. Высота волны в некоторых местах может превышать три метра.