Четыре человека пострадали при пожаре в квартире жилого дома в Курске

ТАСС, 12 октября. Четыре человека, в том числе малолетний ребенок, пострадали в результате пожара в квартире жилого дома в Курске, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Во время пожара пострадали четыре человека, среди них один ребенок 2021 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По данным на сайте регионального ГУ МЧС, пожар площадью 15 кв. м произошел в квартире в жилом доме на улице Менделеева в Курске. Спасен 21 человек. Огонь тушили 49 человек и 16 единиц техники.