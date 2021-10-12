В Хабаровске возбудили дело после ложного сообщения о "минировании" вуза

ХАБАРОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после ложного сообщения о "минировании" вуза, сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", - говорится в сообщении.

В дежурную часть УМВД России по Хабаровску поступило сообщение об угрозе взрыва в институте культуры, который расположен в Индустриальном районе города. При проверке ничего опасного не обнаружили.

После случившегося полицейские задержали жителя микрорайона "Красная речка". 20-летний ранее не судимый подозреваемый обучается в техникуме. Свой поступок молодой человек объяснил хулиганскими побуждениями. Его отпустили под подписку о невыезде.