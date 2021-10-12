При обвале угольной шахты на северо-западе Китая погибли четыре человека

ПЕКИН, 12 октября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще четыре пострадали в результате обвала угольной шахты в северо-западной провинции Шэньси в Китае. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, инцидент произошел в понедельник в 13:50 по местному времени (08:50 мск). На угольной шахте компании "Шэньмэй биньчан" случился частичный обвал. К 18:00 по местному времени (13:00 мск) поисково-спасательные работы были завершены.

К 22:00 по местному времени (17:00 мск) четыре человека были признаны погибшими. Еще четверо получили тяжелые травмы в результате происшествия. Они доставлены в медицинские учреждения.

Причины аварии устанавливаются, ведется следствие.