Школы Алтайского края получили рассылку об угрозе возможной стрельбы

БАРНАУЛ, 12 октября. /ТАСС/. В Алтайском крае проверяют информацию о возможной стрельбе, которая рассылается в родительских и школьных чатах. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"В родительских и учительских чатах школ Алтайского края, в соцсетях появились сообщения о том, что в ближайшее время возможна стрельба. Сообщение выглядит как пересылаемый скриншот, он распространятся в мессенджерах. Информация проверяется. По предварительным данным, это фейк. Известно, что информация поступила из европейской части России, ее первоисточник пока не установлен", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю ТАСС отказались комментировать появившуюся информацию. По данным источника, в каждую школу для контроля ситуации направили сотрудника полиции.