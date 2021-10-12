Женщина и двое детей погибли при пожаре в бывшем общежитии в Вологде

ВОЛОГДА, 12 октября. /ТАСС/. Пожар в здании бывшего общежития в Вологде произошел в ночь на 12 октября. В результате погибли женщина и двое ее детей - пятилетний мальчик и годовалая девочка, сообщили журналистам в Главном управлении МЧС России по Вологодской области.

"Сегодня в 04:20 мск в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном здании бывшего общежития в Вологде на улице Маяковского <…>. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление в одной из квартир на четвертом этаже. С места пожара эвакуировано 20 человек. Погибли три человека: женщина и двое детей (мальчик 2016 года рождения и девочка 2020 года рождения). С родственниками погибших работают психологи Главного управления МЧС России по Вологодской области", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожарные прибыли на место через три минуты после вызова. Через семь минут огонь полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 12 кв. м.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, пострадала также девушка 2003 года рождения, ее госпитализировали. Причины возгорания устанавливаются. К тушению привлекались 32 человека и 12 единиц техники.