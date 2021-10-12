В центре Киева загорелась крыша жилого дома

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Киевские спасатели эвакуируют жителей дома по улице Костельной в центре украинской столицы в связи с пожаром на крыше. Об этом во вторник сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"12 октября в 07:37 (совпадает с мск) в Шевченковском районе по улице Костельная, дом 5 на кровле пятиэтажного жилого дома возник пожар. По состоянию на 08:10 площадь пожара составляла около 150 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв нет. "Подразделения ГСЧС проводят эвакуацию жителей", - добавили в ведомстве.

В службе сообщили, что в 08:15 пожар удалось локализовать. К тушению огня привлечения 30 человек и восемь единиц техники.

Как пишут местные СМИ, густой дым от пожара виден на Европейской площади, которая примыкает к центральной улице Киева - Крещатику. О причинах возникновения пожара пока не сообщается.