В Приангарье двоих детей из детсада госпитализировали с кишечной инфекцией

ИРКУТСК, 12 октября. /ТАСС/. Медики в Иркутской области госпитализировали двоих воспитанников детского сада, в котором произошла вспышка кишечной инфекции. Всего за медпомощью обратились восемь детей, сообщил во вторник на своей странице в Instagram губернатор региона Игорь Кобзев.

"Хочу прояснить ситуацию с кишечной инфекцией в ангарском саду № 116. <…> За медпомощью, по последним данным, обратились восемь детей. Сейчас в филиале областной инфекционной больницы находятся двое. Малышам оказывается вся необходимая помощь", - написал глава региона.

Вспышка произошла в детском саду Ангарска. Следственные органы СК России по Иркутской области начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По данным СК, по результатам анализов у двоих детей обнаружили норовирусную инфекцию.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области ТАСС сообщили, что проводится эпидемиологическое расследование, отобрали пробы воды, пищи. Дети заболели не одномоментно, случаи заболевания начали регистрировать с прошлой недели.