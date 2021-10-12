После пожара в Вологде, где погибли женщина и двое детей, возбудили уголовное дело

ВОЛОГДА, 12 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Вологодской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего в ночь на вторник пожара, в котором погибли женщина и двое ее малолетних детей, говорится в сообщении следственного управления СК России по области.

"Следственным отделом по Вологде следственного управления СК России по Вологодской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел матери и ее малолетних детей в комнате общежития после произошедшего пожара по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, возгорание произошло в ночь на 12 октября в одной из комнат общежития на улице Маяковского в Вологде, в которой проживала женщина 2003 года рождения. Накануне у нее в гостях пребывали родственники: женщина 1994 года рождения с двумя детьми 2016 и 2020 годов рождения. Под утро соседи по общежитию почувствовали едкий запах, обнаружили задымление из комнаты, вызвали спасательные службы и предприняли попытки спасти находящихся в комнате людей. Хозяйку удалось извлечь на улицу, она госпитализирована, ее родственники погибли.

При проведении следователями с участием криминалистов областного аппарата ведомства и специалистов осмотра в комнате обнаружили многочисленные окурки, спички, зажигалки, следы распития спиртного. Наибольшие термические повреждения увидели на диване. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначили комплекс судебных экспертиз, продолжаются следственные действия, направленные на установление причин и условий, приведших к гибели людей, сообщили в следственном управлении.