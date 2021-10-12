Суд в ХМАО заблокировал три сайта с информацией об уничтожении лесных насаждений

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 октября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе по требованию прокурора обязал заблокировать три сайта с информацией об уничтожении лесных насаждений. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Нижневартовска в ходе мониторинга сети Интернет выявила три сайта, на которых размещалась информация об уничтожении и повреждении лесных насаждений. Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещено распространение сведений, за которые установлены уголовная или административная ответственность", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры, для ограничения доступа к указанным ресурсам прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению в России. Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил его в полном объеме. Доступ к сайтам заблокировали, добавили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что за уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность.