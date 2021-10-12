Полиция начала проверку по факту отравления собак в приюте "Лохматая душа"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Полицейские начали доследственную проверку по факту отравления около 200 собак в приюте "Лохматая душа" в Чехове. Об этом сообщила ТАСС основатель и директор приюта Валентина Силич.

"Мы написали заявление. Я полдня провела у следователя, писала объяснительную: как мы работаем, кто у нас работает. Мы сотрудничаем сейчас с полицией. Пока идут проверки, собираются данные", - сообщила Силич.

Массовое отравление собак в приюте произошло 29 сентября. По словам директора, 14 собак погибли сразу, еще три - спустя сутки. Всего пострадали около 200 животных, 10 остаются в тяжелом состоянии и пока еще не встают на лапы. Остальных, которые уже сами могут ходить, постепенно рассаживают по вольерам. Прокуратура также начала проверку по факту отравления.

Ранее Силич сообщала, что, кроме ее приюта, пострадали еще два - "Наш дом" в Челябинске, где используется такой же корм, и приют "Лесной" в Подмосковье.