Пьяный водитель каршеринга столкнулся с тремя автомобилями в центре Москвы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Нетрезвый водитель автомобиля каршеринга столкнулся с тремя машинами на перекрестке в центре Москвы, в результате пострадали четыре человека. Как сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале, авария произошла на углу Театральной площади и улицы Петровки.

"Водитель автомобиля краткосрочной аренды совершил столкновение с тремя автомобилями. По предварительным данным, столкновение произошло в попутном направлении, когда автомобили начинали движение на разрешающий сигнал светофора", - сообщает ГАИ.

После аварии водитель машины каршеринга и один из его пассажиров скрылись. Позже водителя обнаружили в больнице с переломом таза, а сбежавший пассажир обратился к медикам с ушибами голеней. Также госпитализированы четверо пострадавших, среди них два пассажира машины каршеринга, водитель и пассажир других машин, у которых нетяжелые травмы.

"По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринга на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в Госавтоинспекции. Все участники аварии установлены, проводится административное расследование.