Татарстан начал выплаты семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе с L-410

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана начали выплаты семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе с L-410 под Мензелинском. Часть родственников уже получили деньги, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова во вторник.

"Все опознаны, все 16 тел выданы. Начались выплаты, часть уже получили эти выплаты, они производятся по факту поступления заявления, это очень короткая, но очень необходимая процедура документально, потому что это средства бюджетные, это все надо оформить", - сказала она.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшие с травмами тяжелой и средней степени получат по 400 тыс. рублей, пострадавшие с легкими травмами - по 100 тыс. рублей.

Также она отметила, что по всем обращениям оказывается помощь, где-то необходима транспортировка, помощь в похоронах, где-то власти субъекта, откуда погибший, сами подключаются к оказанию помощи.

Утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана самолет L-410 совершил жесткую посадку. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. В результате крушения 16 человек погибли, еще шесть пострадали. До крушения пилоты докладывали об отказе одного двигателя и просили разрешения на посадку. Военные следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Обстоятельства произошедшего также проверит прокуратура.